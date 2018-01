Vinil clássico terá crowdfunding - Link - Estadão

Universal relançará álbum que atingir cota de pré-encomenda; discos do Nirvana, Jackson 5 e Elton John estariam na lista

SÃO PAULO – A gravadora Universal quer relançar clássicos de seu catálogo em vinil através de crowdfunding. Se um número suficiente de pessoas se cadastrar na pré-encomenda de um título ele será reprensado.

—-

O serviço será realizado através do braço de vinil da gravadora, Universal Vinyl. Para receber informações sobre o projeto, basta cadastrar o email neste site. Os discos relançados também virão com versões digitais para baixar e “impressões de arte personalizada”

Entre os primeiros álbuns sendo considerados para inclusão no projeto estariam ABC, do Jackson 5, Goo, do Sonic Youth, Biophilia, de Björk, Goodbye Yellow Brick Road, de Elton John, His N Hers, do Pulp, Hysteria, do Def Leppard, Disraeli Gears, do Cream, e o MTV Unplugged do Nirvana.

O selo independente britânico Ninja Tune já mantém um projeto parecido chamado Beat Delete.