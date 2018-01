Virada Digital em Paraty é um ensaio - Link - Estadão

Evento que reúne palestras e oficinas sobre temas do meio digital terá edições até a Copa de 2014, quando irá a todos cidades-sede

PARATY – A Virada Digital começou nesta sexta-feira, 11, em Paraty reunindo um público composto por estudantes da rede pública local, jornalistas, ativistas do meio digital e curiosos diversos. A previsão da Prefeitura da cidade do sul fluminense é de que 15 mil pessoas circularão pelas instalações do evento até o encerramento neste domingo, 13.

O número é baixo quando comparado a outro grande evento realizado no mesmo espaço utilizado pela Virada. A Festa Literária Internacional de Paraty contou até 25 mil pessoas passando só na Tenda dos Autores, onde ocorrem as principais palestras, em cinco dias de evento.

“A gente está aprendendo aqui. Temos que começar pequeno para termos condições de testar o funcionamento das coisas”, defendeu-se o diretor da Virada Digital, Roberto Andrade. O organizador conta que já estão acertadas mais três edições: em novembro, ocorrerá uma, simultaneamente, em São Paulo (Vale do Anhangabaú), Brasília (próximo à Catedral) e no Rio de Janeiro (Arcos da Lapa); em 2013, no Rio de Janeiro (Aterro do Flamengo); e, por fim, em 2014, em todas as cidades-sede da Copa, simultaneamente.

Em Paraty, a Virada instalou um palco; uma grande arena de palestras; um espaço que funciona como uma grande lan house gratuita e outros dois hubs, que retransmitem o conteúdo do evento para dois pontos da cidade, fora do centro histórico; e um “caminhão-tenda” do Sesi, com oficinas de gastronomia. Em termos de quantidade, o evento de 2013 deverá ter quatro vezes o número de instalações desta primeira edição.

A Virada Digital reuniu na sua programação palestras sobre temais atuais que incluem tecnologias novas como TV Digital, impressora 3D, internet das coisas e realidade aumentada. Entre seus curadores estão a professora da UFRJ, Ivana Bentes; o cantor de rap, MV Bill; o sociólogo e ativista Sergio Amadeu; além do coordenador do núcleo de sustentabilidade da Copa de 2014, Cláudio Langone.

O evento está também sendo transmitido por streaming.

O que fica. Roberto Andrade ganhou experiência com eventos desse tipo desde que se envolveu em 2008 com a Campus Party, sendo então um dos consultores e o diretor de marketing daquele que se tornou o maior encontro de tecnologia e cultura digital do País.

Andrade foi então chamado pelo vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza, o chamado “Pezão”, conhecido por sua gestão na prefeitura de Piraí durante o projeto Piraí Digital. Após a conversa, além do apoio institucional do Estado, Andrade obteve também o federal e o do município de Paraty, além do investimento de empresas privadas por meio de leis de incentivo.

“A ideia principal era quebrar com essa periodicidade da Campus, de um em um ano. Depois desse tempo, as discussões se perdem, os apoiadores se frustram. Daí montei algo sem essa rigidez e escolhi Paraty por ser turística e estar entre São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo é deixar algo aqui, algum legado”, disse Andrade ao Link. O diretor citou o exemplo das fibras ópticas puxadas do oceano para a cidade por uma patrocinadoras. A ideia é que esse complexo de cabos, com capacidade de até 100 Mbps, fique à disposição da cidade após o evento.

“A cidade tem uma internet precaríssima, a educação aqui é problemática, a grande maioria da cidade é pobre… Tem muito o que ser feito”, disse Andrade, mencionando ainda que tem esperanças de que o evento contribua para o desenvolvimento da cidade também por conscientizar a sociedade com novas ideias.

A Virada Digital, segundo prega a organização, está baseada em três grandes eixos: sustentabilidade, interatividade e inovação. “São conceitos que vão mudar a vida das pessoas nos próximos anos”, disse.

A tenda principal (Hub Estrela), o caminhão gastrônomico do Sesi e o público estudantil voltando de atividades no Hub Dome. FOTOS: Divulgação

