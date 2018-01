Virada Hacker - Link - Estadão

Tarde ensolarada de domingo, 16 de maio. Nas ruas do centro de São Paulo, os palcos e o público animado da Virada Cutural. De dentro do casarão onde fica a Casa de Cultura Digital, no mesmo centro da cidade, desenvolvedores e um pessoal interessado em política articulavam a Virada Hacker, uma edição especial do encontro de desenvolvedores Transparência HackDay.

Mural com as atividades da Virada

Durante o encontro os organizadores apresentaram seu segundo clone para o currículo: o ‘clone’ do projeto Governo Aberto, do governo do Estado de São Paulo. Pedro Markun, que passou a noite na Casa de Cultura Digital, explicou que o governo havia apresentado durante o primeiro HackDay o projeto Governo Aberto, que disponibilizaria os dados públicos para cidadãos e desenvolvedores criarem aplicativos. Mas, por algum motivo, o site foi fechado. O pessoal aproveitou a base de dados que havia sido originalmente liberada pelo próprio governo e criou, então, uma nova versão – livre e aberta.

Apesar da festa que aconteceu na Casa durante a madrugada – o 8bitpeople fez um show tocando até com um GameBoy -, o clima não era de final de balada. Enquanto Markun narrava como foi o desenvolvimento do clone do governo aberto, na sala ao lado o pessoal realizava o InstallFest – festival de instalação de Linux. A idéia é simples: leve o seu computador e saia equipado com o sistema operacional Ubuntu. Naquela hora, pelo menos quatro computadores eram manuseados pela equipe.

InstallFest

A campainha tocou algumas vezes. O pessoal estava se preparando para sair para as ruas de Santa Cecília, onde fica a Casa, para povoar o mapa livre da região. O projeto usa o OpenStreetMap, um projeto de mapeamento colaborativo (onde todos podem editar e adicionar informações). Aqui no Brasil, é o pessoal do projeto Mapas Livres que está tocando a proposta.

O evento terminou na noite de domingo, mas as ideias que surgiram deste final de semana ainda vão dar o que falar – pode apostar.