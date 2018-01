Virgin fecha acordo com a operadora Vivo - Link - Estadão

Companhia aguarda liberação da Anatel para lançar sua operadora de celular virtual no Brasil

SÃO PAULO – A Virgin Mobile, que tem entre os principais acionistas o grupo britânico Virgin, anunciou nesta quinta-feira, 23, acordo de compartilhamento de redes de telecomunicações com a Vivo e pedido de licença para lançar sua operadora celular virtual no Brasil. São chamadas de operadoras virtuais empresas que não possuem infraestrutura própria e utilizam a de outras empresas.

A companhia também fechou acordo de compartilhamento com a Telefónica, controladora da Vivo, no México, onde também prepara lançamento de suas operações após ingressar na América Latina em 2010, já tendo estabelecido operadoras no Chile e Colômbia.

No Brasil, onde o mercado celular é praticamente dividido entre as operadoras Vivo, Claro, TIM e Oi, a Virgin Mobile reforçará o grupo de operadoras móveis virtuais, que é formado por Porto Seguro, unidade do grupo segurador de mesmo nome, e Datora Telecom.

A Virgin não informou quando espera iniciar a operação comercial, comentando apenas que prevê que isso será feito “o quanto antes for possível”, após a liberação da licença pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

/REUTERS