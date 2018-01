Vírus afetou PCs de funcionários em usina nuclear no Irã - Link - Estadão

Alguns computadores portáteis “privados” de operários e técnicos da central nuclear de Busherhr, no Irã, foram infectados pelo poderoso vírus industrial “Stuxnet”, admitiu nesta quarta-feira, 29, o diretor do Agência Iraniana de Energia Atômica, Ali Akbar Salehí.

O oficial quis deixar claro, porém, que o vírus não afetou os computadores da usina de energia, situada na costa do Golfo Pérsico e que deve começar a funcionar com força total em uma semana.

“Apesar das tentativas de ataque dos inimigos, que quiseram infectar nossos computadores com este vírus, conseguimos impedí-los”, afirmou.

“O vírus não afetou nosso sistema principal e somente infectou alguns computadores portáteis pessoais”, disse.

Salehi admitiu que a presença do Stuxnet supõe um ataque cibernético contra o Irã e obrigou especialistas iranianos a redobrar os esforços para proteger os equipamentos nos últimos meses.

As autoridades iranianas reconheceram na semana passada que cerca de 30 mil endereços IP de sistemas computacionais de dezenas de indústrias foram atacados pelo Stuxnet, que, segundo alguns especialistas do Ocidente, poderia ter sido criado para freiar o controvertido programa nuclear do Irã.

O ministro de Telecomunicações do país, Reza Taghipour, também negou que tenha ocorrido danos graves, apesar de ter admitido a infecção do vírus — que se infiltra por portas USB e explora uma vulneravilidade do Windows — em sistemas menos protegidos.

“Equipes de operações especiais começaram a limpar os computadores industriais e estão em alerta para atuar caso a ameaça se torne mais séria”, já que o vírus pode tomar o controle de uma rede, destruí-la ou reprogramá-la, acrescentou.

Especialistas em segurança europeus alertaram que o Stuxnet é um vírus muito sofisticado, que provavelmente foi criado por uma grande organização ou com a ajuda de algum governo. Ele ainda pode ser considerado uma das primeiras armas para a guerra cibernética.

Por outro lado, Salehi confirmou nesta quarta que a usina de Bushehr começará a ser alimentada com combustível nuclear nos próximos dez dias e que a energia produzida chegará à rede elétrica três meses depois.

