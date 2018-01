Vírus ataca usuários brasileiros do Twitter - Link - Estadão

Um vírus atacou parte dos usuários brasileiros do Twitter nesta segunda-feira, 6. Para chamar a atenção dos donos de perfis na rede social, o vírus vinha com uma mensagem falsa: “Pê Lanza (membro da banda Restart) sofre acidente grave”. Junto, um link.

Ao clicar nele, as pessoas eram redirecionadas para o perfil de Joseph_Felix e automaticamente replicavam a falsa notícia referente ao acidente com o músico para todos os seus seguidores. Há a suspeita de que quem clicou no link também ficou com a senha exposta – ou seja, se você clicou, mude sua senha por segurança.