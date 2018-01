Vírus envia SMS sem usuário saber - Link - Estadão

Foi descoberto pela primeira um vírus que ataca os celulares Android, do Google. Segundo informou na quarta-feira, 11, a agência EFE, as empresas de segurança Panda e Kaspersky anunciaram a descoberta de um programa falso que sequestra o celular envia mensagens de texto sem o consentimento do usuário.

O vírus se esconde por trás de um programa que se diz ser um tocador de vídeos, mas é na verdade um aplicativo que envia mensagens.

Segundo as empresas, porém, ele não se espalha como os vírus de computador e ele foi encontrado apenas em casos isolados, em alguns celulares da Rússia. Ele é chamado de Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.a.

Antes de instalar qualquer programa no Android, o celular alerta para as funções do celular acessadas pelo aplicativo, incluindo o serviço de mensagem de texto e pergunta se o usuário quer realmente instalá-lo. Mas em uma situação normal, o alerta pode passar despercebido. Por isso, o Google recomenda instalar apenas aplicativos de fontes confiáveis (de preferência, apenas os programas disponíveis na Android Market).

(Via La Vanguardia)