Apareceu no Google Street View - Link - Estadão

O Google Street View chegou nesta quinta-feira, 30, ao Brasil. Todo mundo se pôs a procurar, no mapa, a própria casa, o local onde trabalha, aquela ruazinha em que passou a infâcia… Mas a grande diversão do dia ficou por conta da caçada às cenas curiosas que o carro da empresa californiana flagrou enquanto mapeava as cidades. E acha-se de tudo:

Um tombo na Rua Evaristo Veiga, em São Paulo.

Pessoas esperando para atravessar a rua na Praça João Mendes, em São Paulo.

A recepção que os funcionários do próprio Google fizeram para o carro em Belo Horizonte.

Um exibido na Rua Bento de Andrade, em São Paulo.

Uma cabeça na frente da câmera atrapalhando a captura das imagens, na Rua Avaré, São Paulo.

No mapa, o sambódromo paulista vai ter festa o ano inteiro. Ele foi registrado em pleno carnaval.

E já estão surgindo tumblrs para reunir o que de curioso o Google capturou em São Paula, Rio, Belo Horizonte e suas regiões metropolitanas. Dá uma olhada no Porra, Google View BR, no Street Viu e no Porra, Street View.

E você? Achou alguma cena curiosa no Street View? Manda o link para a gente pelos comentários.