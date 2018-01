Visa apresenta sistema de pagamento via celular - Link - Estadão

Apps e aparelhos habilitados para pagamentos móveis foram apresentados na MWC, mas serão testados só nas Olimpíadas

A tecnologia NFC permite a comunicação entre aparelhos por aproximação. FOTO: EFE

BARCELONA – A Visa apresentou no Mobile World Congress de Barcelona todo seu catálogo de aplicativos e dispositivos equipados com sistema NFC (Near Field Communication), cuja prova de fogo acontecerá durante os Jogos Olímpicos de Londres.

O vice-presidente de pagamento com celular da Visa Europa, Andrea Fiorentino, recebeu um reduzido grupo de jornalistas para explicar como a companhia potencializará os pagamentos mediante NFC no Reino Unido graças a um acordo selado no país com o banco Lloyds e a operadora O2.

Assim, durante os Jogos Olímpicos será possível pagar uma passagem de ônibus e realizar pequenas compras nos limites da Vila Olímpica apenas passando o celular sobre os pontos de venda preparados.

Segundo Fiorentino, a tecnologia estava preparada “há muito tempo” para realizar este tipo de pagamentos, no entanto, até agora “havia um problema de comunicação entre operadoras e entidades bancárias” na hora de realizar os acertos para oferecer estes serviços, que pouco a pouco se vão materializando.

Uma das novidades que a Visa apresenta neste MWC é um aplicativo de pagamentos P2P (de pessoa para pessoa) que permite enviar dinheiro a outro usuário utilizando apenas seu número de telefone.

No primeiro dia da feira, a Visa e a Vodafone anunciaram um acordo de colaboração para oferecer sistemas de pagamento que Fiorentino descreveu como um “wallet” (carteira), cuja tecnologia ficou a cargo do fabricante de sistemas de pagamento para certificar sua segurança.

Para transações de mais de 20 euros será solicitado ao usuário a introdução de um código de uso para esse aplicativo, que é diferente da senha do cartão e que, portanto, poderá combinar no futuro o uso de sistemas de reconhecimento de íris e outras ferramentas que apresentem uma maior segurança.

Os usuários propensos a perder o celular não devem se preocupar: bastará avisar o banco ou a operadora sobre a perda para que as futuras transações sejam canceladas.

“É mais fácil que as pessoas entrem em uma loja da Vodafone do que em um banco”, explicou Fiorentino ao falar sobre a mudança de cenário que a indústria dos sistemas de pagamento está vivendo.

Para o executivo, este tipo de aplicativo não só agiliza os pagamentos, como também “ajuda os consumidores a se organizarem, a controlar quanto dinheiro gastam e em que”.

