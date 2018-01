Vivo; Claro e Oi também serão investigadas - Link - Estadão

Além da TIM, acusada de derrubar ligações de propósito, as demais operadoras também estão na mira do Ministério Público

SÃO PAULO – Depois de endereçar uma ação contra a operadora TIM sob a acusação de derrubar ligações propositalmente, o Ministério Público do Paraná instalou inquérito contra as demais operadoras de telefonia móvel do País: Claro, Vivo e Oi.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Segundo nota publicada nesta terça-feira, 7, o objetivo da Promotoria “é apurar se as empresas cumprem, no Paraná, o plano geral de metas e qualidade definido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)”.

O desenrolar do processo será semelhante ao ocorrido com a TIM. O pedido é feito pela promotoria à Anatel, que recolhe dados e documentos, e entrega ao Ministério Público que irá avaliar a existência de algum tipo de irregularidade nas operações.

É possível, inclusive, que representantes da Anatel e das demais operadoras sejam convocados a prestarem depoimentos, visando esclarecimento.

No caso anterior, a TIM se tornou obrigada cumprir metas de qualidade impostas pela Anatel, sob pena de R$ 500 mil; teve as vendas de novos chips suspensas, além de ser obrigado a devolver em dobro a quantia obtida, segundo o MP, injustamente aos clientes do plano Infinity. A empresa foi acusada de derrubar ligações de seus clientes deste plano, que cobra por ligação e não por tempo, de propósito.

—-

Leia mais:

• TIM é acusada de derrubar ligações