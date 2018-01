Vivo começa a oferecer 4G em ES e GO - Link - Estadão

Mais dois municípios do interior de São Paulo também serão incluídos na rede da empresa

RIO DE JANEIRO – A Vivo, operadora de telefonia móvel do grupo Telefônica Brasil, inicia a partir de sexta-feira, 2, a oferta de serviços 4G em mais sete cidades de Espírito Santo, São Paulo e Goiás, informou a empresa em comunicado.

No Espírito Santo, os serviços estarão disponíveis em Vitória, Serra, Cariacica e Domingos Martins. Segundo a Vivo, a oferta nessas cidades ocorreu antes de vencer o prazo definido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que era 31 de maio de 2014.

Os municípios de Goiânia (GO), Presidente Prudente e Alvares Machado (SP) também passarão a ser atendidos pela tecnologia de quarta geração da Vivo a partir de sexta-feira.

Na última terça-feira, a operadora iniciou a oferta em Araraquara, Guarulhos, Itu, Osasco e Ribeirão Preto, todas no Estado de São Paulo. .

Até agora, são 34 municípios do país com cobertura 4G. A previsão da empresa é chegar a 60 até o fim do ano.

No fim de abril, a operadora iniciou a oferta do serviço em São Paulo, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.