Vivo e Claro oferecem roaming 4G para turistas na Copa - Link - Estadão

RIO DE JANEIRO – Após a inciativa da Vivo na semana passada, a Claro lançará no fim de maio roaming internacional para Internet móvel de quarta geração (4G) a usuários de 18 países que visitarem o Brasil durante a Copa, informou à Reuters o diretor de serviços de valor agregado da operadora, Alexandre Olivari.

Até então, os usuários estrangeiros de operadoras com parceria de roaming com a Claro só podiam usar Internet móvel 3G. Segundo o executivo, os 18 países incluem nações de América do Norte, Europa e América Latina.

“Esperamos ter um aumento de mais de 50% no tráfego gerado por esses visitantes que vêm para a Copa”, disse Olivari, referindo-se a serviços de dados e voz.

Além do roaming 4G, a Claro lançará também no início de junho o serviço Claro Visitors, um chip pré-pago com pacote de serviços destinados aos estrangeiros que estiverem no país. O pacote, que custará R$ 60, incluirá 300 megabytes de dados, 40 torpedos internacionais, 21 minutos de chamadas locais e 21 minutos de longa distância nacional e internacional.

Apesar da frequência de 2,5 GHz em operação no Brasil não ser comum no exterior para 4G, Olivari explica que já existem modelos de aparelhos adaptados a mais de uma frequência.

“O cliente com poder aquisitivo mais alto, de pós-pago, provavelmente, pela conveniência, vai optar por utilizar o roaming, para não precisar trocar de chip e de número”, disse Olivari.

Na semana passada, a Telefônica Vivo anunciou a oferta de roaming 4G para turistas de seis países em viagem ao Brasil, iniciativa com a qual pretende ampliar em mais de 35% suas receitas com o serviço, segundo o diretor de interconexão e roaming da operadora, Gustavo Nóbrega.

Tim e Oi

A TIM informou por meio de comunicado que já oferece roaming 4G para clientes de 150 países e 300 operadoras, que poderão utilizar o serviço quando estiverem no país. A operadora ressaltou que para uso da tecnologia, o usuário precisa ter aparelho compatível com a frequência 2,5 GHz.

Já a Oi comentou que tem acordos em fase final de negociação para oferecer roaming 4G durante a Copa do Mundo.

/ REUTERS