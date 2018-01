Vivo estreia 4G em oito cidades de SP - Link - Estadão

Pelos prazos do governo,cidades deveriam receber serviço em 2014 ; sindicato diz que País precisa de 10 mil antenas para rede

SÃO PAULO – A Vivo iniciou nesta quarta-feira, 29, a oferta de serviços 4G em três cidades da região metropolitana de São Paulo e mais cinco municípios no Estado, informou a operadora móvel do grupo Telefônica Brasil.

Os serviços de telefonia móvel de quarta geração começaram a ser oferecidos na região do Grande ABC –incluindo Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul– e nos municípios de Sorocaba, Mogi das Cruzes, Barueri, Campos do Jordão e Águas de Lindóia.

Pelos prazos do governo, essas cidades deveriam receber o serviço a partir de 2014.

“A antecipação do prazo deve-se especialmente à relevância desses mercados, que hoje já apresentam alta demanda para serviços de dados”, de acordo com comunicado.

A Vivo, maior operadora móvel do país, iniciou a oferta 4G nas cidades sede da Copa das Confederações e em São Paulo no fim de abril.

Brasil precisa de mais 10 mil antenas

O diretor executivo do Sinditelebrasil – entidade que representa as empresas de telecomunicações que atuam no País -, Eduardo Levy, disse há pouco que o Brasil precisa instalar 10 mil novas antenas de telefonia e internet móvel até o fim do próximo ano, a custo de cerca de R$ 500 mil cada uma.

“A demanda por infraestrutura é cada vez maior no País. Atualmente implantamos 15 antenas por dia, mas precisamos aumentar esse ritmo”, afirmou Levy em audiência pública conjunta das comissões de Fiscalização Financeira e Controle e de Integração Nacional da Câmara dos Deputados.

“Precisamos colocar muito mais antenas no Brasil, seja onde já há cobertura, seja em novas áreas. O tráfego no País vai crescer 60% por ano até 2017″, acrescentou. O executivo lembrou a necessidade de aprovação da chamada Lei das Antenas, que uniformizará as regras para a instalação de torres nas áreas urbanas. O projeto já foi aprovado pelo Senado e está em tramitação na Câmara.

Durante apresentação aos parlamentares, Levy disse ainda que o preço do minuto da ligação de celular no Brasil caiu pela metade entre 2008 e o início de 2013 e destacou o fato de haver no País quatro empresas de grande porte competindo no mercado de voz e dados móveis. “O preço do serviço sobe menos que a inflação, apesar do Brasil liderar o ranking da carga tributária do serviço na América Latina”, completou o diretor.

Também participam da audiência pública o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João

Rezende, e o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, além dos

presidentes da TIM, Rodrigo Abreu; Vivo Telefonica, Antonio Carlos Valente; e Claro, Carlos Zenteno.

