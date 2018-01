Vivo inaugura rede de dados HSPA+ em SP - Link - Estadão

A operadora começa a oferecer na cidade planos de banda larga móvel com velocidade maior usando a tecnologia HSPA+

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – A operadora Telefônica Vivo inicia a comercialização da rede HSPA+ (3G Plus) na região metropolitana de São Paulo nesta terça-feira, 22, mas deve expandir os serviços para o restante do País ao longo de 2012. Segundo o diretor geral da companhia, Paulo Cesar Teixeira, essa rede é uma evolução da atual 3G, com uma velocidade média três vezes superior.

“Vamos começar a comercialização pela área de DDD 011, mas os clientes poderão usar em qualquer local do Brasil”, disse Teixeira durante entrevista a jornalistas.

A rede atual de 3G da Vivo atinge uma velocidade de até 1 megabit por segundo (Mbps). Já a rede 3G Plus, disse Teixeira, pode ter uma média de 3 Mbps, com picos de até 6 Mbps. “Estamos fazendo apenas um uso mais eficiente do espectro da rede”, explicou Teixeira.

Segundo ele, a opção por começar apenas pela região metropolitana de São Paulo, neste momento, se dá em razão do foco nas ações de marketing para o Natal. A intenção da companhia é atingir, inicialmente, os clientes do topo da pirâmide social.

Ele evitou dar detalhes sobre os valores de investimento na expansão desta rede. Mas destacou que toda a estrutura atual de 3G da empresa, que chega a mais de 1,7 mil municípios, pode comportar a tecnologia HSPA+.

Teixeira acrescentou que os aportes destinaram-se sobretudo a melhorias nas programações de softwares e hardwares. “Toda a base já existia, construída ao longo dos últimos anos. Essa rede (3G Plus) não foi feita de ontem para hoje”, comentou.

Inicialmente, apenas alguns aparelhos da Samsung, como o Galaxy, tablet e smartphone, poderão comportar a rede 3G Plus. Mas a intenção é ampliar a mais três aparelhos ainda este ano e, ao longo de 2012, aumentar essa lista. Além destes aparelhos, a solução pode ser utilizada por meio de planos com modem, de 10 gigabytes (GB). Já no caso dos clientes corporativos, os pacotes de planos de modem contemplam a velocidade de 8 GB.

Segundo o diretor de marketing móvel da operadora, Daniel Cardoso, por meio desta nova rede a empresa enxerga uma possibilidade de manutenção das altas participações de mercados nos segmentos de dados e serviços de valor adicionado. Entre o terceiro trimestre de 2010 e o mesmo período deste ano, essa fatia na receita da companhia subiu de 19,6% para 23,4%.

