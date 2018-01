Vivo terá plano de dados para até 5 dispositivos - Link - Estadão

Clientes poderão compartilhar r plano de internet móvel entre cinco aparelhos, como smartphones e tablets

Rodrigo Petry

AGÊNCIA ESTADO

SÃO PAULO – A Telefônica/Vivo vai lançar na semana que vem planos de internet móvel para até cinco dispositivos. Assim, os clientes poderão assinar, em um único pacote de cobrança, serviços de internet para conexão a tablets, modens ou smartphones, por exemplo. Segundo a empresa, se trata de uma iniciativa inédita entre as operadoras da América Latina.

Pacote único permite usar mesma conexão em mais de um aparelho. Foto: Gustau Nacarino/Reuters

De acordo com relatório da Huawei e Teleco, os acessos à banda larga móvel em aparelhos compatíveis com 3G e terminais de dados (modens) devem atingir 82,2 milhões de conexões até o final deste ano, frente a um total de 59,2 milhões de conexões do ano passado, representando uma alta de 38,8%.

O mercado de banda larga móvel terminou 2012 liderado pela Claro, com uma fatia de 40%, seguida da Telefônica/Vivo, com 28,2%; TIM, 22,1%; e Oi, 9,1%. Nos últimos meses, a Telefônica/Vivo vem perdendo fatia de mercado, principalmente para a Claro.