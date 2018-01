Vivo; TIM e Oi crescem participação na telefonia celular em março - Link - Estadão

Banda larga móvel no País teve 114,2 milhões de acessos – apenas 2 milhões foram em 4G. Banda larga móvel no País teve 114,2 milhões de acessos – apenas 2 milhões foram em 4G. FOTO: Tiago Queiroz/Estadão

SÃO PAULO – As operadoras Vivo, TIM e Oi ampliaram suas participações no mercado brasileiro de telefonia celular em março na comparação com fevereiro, enquanto a Claro viu sua fatia recuar no período, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 23, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Vivo encerrou o primeiro trimestre com participação de 28,68% após 28,62% em fevereiro. TIM avançou de 27% para 27,02% e Oi passou de 18,47% para 18,49%. No mesmo período, a Claro caiu de 25,28% para 25,13%. Vale lembrar que a mudança de 0,01 ponto percentual significa aproximadamente 27 mil assinantes.

Um dos destaques do mês foi a evolução da operadora Nextel, que adicionou à sua base cerca de 133 mil novas linhas ativas, o que elevou sua participação de 0,19% para 0,24%.

No total, o número de linhas de telefonia celular ativas no Brasil encerrou março em 273,58 milhões, crescimento de 0,3% sobre fevereiro e de 3,6% na comparação com o mesmo mês de 2013.

A adição de linhas no primeiro trimestre foi de 2,48 milhões em relação à base de dezembro do ano passado, um crescimento de 10 por cento sobre o volume acrescentado um ano antes, segundo os dados da agência.

Segundo a Anatel, em março as linhas pré-pagas correspondiam a 77,6% do total, enquanto as pós-pagas foram responsáveis por 22,4% restantes. A banda larga móvel totalizou 114,42 milhões de acessos, dos quais 2,08 milhões eram feitos pela conexão móvel 4G.

