Você sempre quis trabalhar no Google? - Link - Estadão

Promessas de um ambiente de trabalho despojado e flexível, com incentivo a desenvolvimento de projetos pessoais, liberdade para expôr ideias e uma sala de jogos para as horas de stress. São muitas as lendas urbanas sobre as vantagens de se trabalhar no Google. Se esse é um dos seus objetivos profissionais, fique de olho na página Trabalhe no Google, que divulga as oportunidades de emprego na empresa.

O texto que descreve a página é inspirador:

Você gosta de ser desafiado? Gosta de se divertir? Quer mudar o mundo? Se sua resposta for sim, você veio ao lugar certo.

O Google tem outra página com mais informações sobre as políticas da empresa em relação aos funcionários, que inclui até o link pra um vídeo com 10 razões para trabalhar lá.