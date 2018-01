Vostu paga à Zynga e altera jogos - Link - Estadão

Depois de meses de briga, a americana Zynga e a brasileira Vostu chegam a acordo e põe fim às acusações de cópia

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – Depois de meses de briga judicial em torno da autenticidade de seus games, a americana Zynga, dona de CityVille, e a brasileira Vostu, dona de MegaCity, chegaram a um acordo. A Vostu fez um pagamento em dinheiro à Zynga, cujo valor não foi divulgado, e alterou características em quatro de seus jogos.

“As partes (Zynga e Vostu) têm o prazer de ter resolvido seus conflitos e agora deixar estas questões para trás”, diz a empresa brasileira em comunicado à imprensa.

A Zynga havia processado a Vostu tanto na Justiça dos Estados Unidos quanto na do Brasil. Ela alegava que os games da brasileira, em especial MegaCity, Café Mania, Pet Mania e Vostu Poker, eram cópias de CityVille, CaféWorld, PetVille e Zynga Poker e incluíam até os mesmos defeitos.

Em julho, a Vostu negou copiar os jogos da empresa americana e se defendeu dizendo que a Zynga é que tem plagiado games de outras companhias (veja imagem acima). O CityVille, no qual o usuário simula a construção de cidades, tem características semelhantes a Social City, da Playdom, Townster, da Gamester, Train City, da Lifo Interactive, e Cidade Maravilhosa, do Que Pasa.

Se o ovo nasceu antes da galinha, ou o contrário, o desfecho dessa história não consegue revelar. Mas dá para ver que buscar inspiração em conceitos alheios é prática comum na indústria de jogos casuais.

Questionado pelo Estado, em agosto, sobre a acusação de plagiar a Zynga, o CEO da Vostu, Daniel Kafie, disse ser sem fundamento o processo movido pela americana. “Sempre existiu uma categoria de games que faz mais sucesso. Todo mundo (empresas do setor) tem um jogo de fazenda, outro de cidade. Não foi a Zynga que criou essa ou outra categoria. O primeiro jogo de fazenda, por exemplo, foi criado na China. O negócio de games sociais surgiu muito antes da Zynga. As redes sociais da Ásia têm games desde 2000.” (Veja mais em aqui.)

O acordo com a Vostu vem em boa hora para a Zynga. A companhia está prestes a fazer sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), com a qual espera levantar até US$ 1 bilhão. Isso significa que o momento agora é de mostrar a investidores potenciais a força de seu negócio.

