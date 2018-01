Vozes da África - Link - Estadão

Aqui na Web4Dev, em Brasília, muito se falou sobre o uso da web para modernizar a dar transparência a organizações. Mas poucos falaram do uso da rede fora delas – de como a comunicação direta proporcionada pela rede pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade, e como as organizações podem incentivar isso.

Uma iniciativa apresentada aqui chamou a atenção justamente por isso: o Speak Africa. Ele foi apresentado rapidamente por Soad Sommereyns, coordenadora de Projetos Especiais e Divisão de notícias e mídia do departamento de Informações Públicas das Nações Unidas.

Aqui na Web4Dev, ela falou bastante sobre como a ONU está usando as redes sociais para se aproximar do público – como no Twitter, no Facebook ou em seu canal no YouTube, onde são postados vídeos das reuniões, conferências e dos representantes como Angelina Jolie. Isso é interessante, sem dúvida. Mas de que forma esse conteúdo promove mudanças efetivas?

O Speak Africa vai além disso. Criado pela Unicef (o fundo das Nações Unidas para projetos relacionados à crianças e adolescentes) na Etiópia, o site é direcionado aos jovens e pretende ser o que um nome sugere: um canal de comunicação para dar voz à África.

O projeto divulga notícias de interesse da comunidade africana, e estimula os participantes a enviarem artigos e informações em texto, fotos, áudio e vídeo. Não à toa, um dos objetivos do Speak Africa é justamente ensinar os jovens a se tornarem comunicadores eficientes. O projeto também funciona como uma rede social que conecta jovens interessados em política na África. Bem interessante.