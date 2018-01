W3C cria logo para HTML5 - Link - Estadão

O World Wide Web Consortium (W3C) anunciou hoje a criação de um logo para a quinta versão da linguagem HTML. O W3C afirma que a imagem tem por objetivo chamar a atenção para que mais pessoas se interessem e passem a contribuir com a construção das tecnologias relacionadas ao HTML 5. A proposta é que o HTML 5 se torne a linguagem padrão na web.

Já chamado de “Flash killer” (matador do Flash, software da Adobe muito utilizado para a exibição de vídeos e construção de sites), o HTML 5 traz uma série de novidades, como o fato de não precisar de plug-ins para executar arquivos multimídias e o de mudar o conceito dos browsers (navegadores), saindo de meras ferramentas de visualização de conteúdo web para uma espécie de software autosuficiente, graças aos aplicativos (cenário semelhante ao do Chrome OS).

O consórcio criado por Tim Berners-Lee soma cerca de 300 empresas, ONGs e órgãos de governo e decidem padrões para a utilização da rede mundial de internet. Em seu site, o W3C afirma que o logo não é definitivo. A definição pela imagem se dará até o fim do primeiro trimestre de 2011, estando essa decisão diretamente apoiada no “acolhimento” dado pela comunidade, desenvolvedores que participam da construção da tecnologia.

Pelo site oficial é possível ainda comprar camisetas com estampas contendo o novo logo ou com frases tipo “Eu vi o futuro. E ele está no meu navegador”

Camiseta à venda pela W3C com a frase: “I’ve seen the Future. It’s in my browser”