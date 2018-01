Wal-Mart investe na China - Link - Estadão

A Wal-Mart, o maior varejista do mundo, investiu no maior lojista online de produtos eletrônicos da China, numa clara tentativa de atingir mais consumidores naquele país. A empresa 360buy Jingdong Mall conseguiu um investimento de 500 milhões de dólares de seis parceiros estratégicos – um deles o Wal-Mart, disse um porta-voz da empresa nesta sexta, 24.

A quantidade investida pelo Wal-Mart não foi informada pela empresa, mas sua estratégia visa atingir a crescente classe média chinesa, como aconteceu ao lançar no início deste ano um site de comércio eletrônico de seu grupo Sam’s Club.

“É um bom negócio para eles (Wal-Mart), pois o 360buy, é, na minha opínião, uma das melhores empresas de comércio eletrônico na China atualmente”, disse Michael Clendenin, diretor-executivo da RedTechAdvisors, uma empresa de pesquisas em tecnologia.

Liu Qiangdong, diretor-executivo do 360buy, disse em coletiva na quinta-feira, 23, que o investimento será usada para construção de centros de logística no país, de acordo com a mídia local. O gigantesco mercado de e-commerce na China é altamente fragmentado e competitivo, em que 360buy disputa terreno principalmente com o Taobao, uma unidade do grupo Alibaba, e o chinês Dangdang. /REUTERS