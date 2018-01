Wal Mart mira comércio eletrônico chinês - Link - Estadão

Varejista dos EUA anunciou planos de comprar o controle da empresa chinesa de comércio eletrônico Yihaodian

PEQUIM – A rede de supermercados norte-americana Wal Mart anunciou nesta segunda-feira, 20, planos de comprar uma fatia majoritária na empresa chinesa de comércio eletrônico Yihaodian. A ideia da empresa norte-americana é impulsionar sua participação no mercado chinês em um momento no qual cada vez mais internautas do país asiático recorrem à rede mundial de computadores para comprar.

Pelo plano anunciado hoje, a Wal Mart pretende elevar de 18% para 51% sua participação acionária na empresa chinesa, disse Anthony Rose, porta-voz da rede norte-americana. Os detalhes financeiros do plano não foram revelados. A transação ainda precisa da aprovação do governo da China para seguir adiante.

“Estamos muito impressionados com a sólida equipe de administração da Yihaodian, sua competência no gerenciamento da rede de abastecimento e, assim como a Wal Mart, ela está comprometida em oferecer um serviço excelente a seus clientes”, manifestou Neil Ashe, presidente e executivo-chefe da divisão global de comércio eletrônico da Wal Mart, por meio de nota.

A iniciativa da Wal Mart ocorre em um momento no qual o comércio eletrônico ganha força na China. Os chineses cada vez mais recorrem à internet em busca das melhores ofertas para todo o tipo de produto, de eletrônicos a livros e alimentos.

Segundo cálculos da consultoria Analysys International, a expectativa é que o mercado de comércio eletrônico cresça

mais de cinco vezes nos próximos dois anos e seu movimento ultrapasse o equivalente a US$ 100 bilhões por ano.

