O Link já prestou as devidas homenagens na edição de 15 de junho, ‘Música social’, mas hoje é o dia oficial de aniversário do Walkman. Há exatos 30 anos a Sony lançava o aparelho que levava a música para o bolso – e dava origem a uma série de novos comportamentos que se aprofundariam com a questão digial, anos mais tarde.

01/07/2009 | 13h53

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo