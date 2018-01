Walmart compra empresa de redes sociais - Link - Estadão

FOTO: Jessica Rinaldi/Reuters

O Walmart afirmou nesta segunda-feira, 18, que vai adquirir a empresa de redes sociais Kosmix por um valor não revelado, como parte de sua estratégia para conquistar mais consumidores ligados à tecnologia.

O Walmart afirmou que os fundadores e a equipe da Kosmix farão parte de um novo grupo chamado @WalmartLabs, responsável por criar tecnologias e negócios no setor de vendas na internet ou por meio de smartphones.

“Estamos expandindo nossas possibilidades no ambiente atual de crescimento do comércio em redes sociais”, disse o vice-presidente do Walmart, Eduardo Castro-Wright. “As redes sociais e os aplicativos para smartphones estão se tornando parte das rotinas de nossos consumidores mundialmente, influenciando o modo como eles pensam o ato de fazer compras.”

Mais cedo nesta segunda-feira, o presidente-executivo do Walmart, Mike Duke, afirmou em um comunicado que sua maior prioridade para este ano será recuperar as vendas nas lojas de descontos do maior varejista mundial.

Os fundadores da Kosmix, que venderam sua primeira companhia, a Junglee, para a Amazon.com em 1998, continuarão trabalhando no Vale do Silício, na Califórnia.

