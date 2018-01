Warner lucra com Anonymous - Link - Estadão

Cada máscara vendida rende direitos ao estúdio. Fabricante diz que são 100 mil unidades por mês

Por Nick Bilton, do The New York Times

Quando protestam em público, os Anonymous usam máscaras de Guy Fawkes, o britânico que, no século 17, tentou explodir o Parlamento inglês. A máscara foi usada por um anarquista que desafiava um governo autoritário no filme V de Vingança (2006), da Warner Brothers, que, dona dos direitos da imagem, recebe uma taxa de licenciamento com a venda de cada máscara.

“É um símbolo do Anonymous”, disse um mascarado em protesto em São Francisco, destacando que a máscara preserva o anonimato. “Você também pode comprar uma máscara e se juntar à luta! Mas o estoque da loja de fantasias está esgotado até sexta”, disse. Com ajuda do Anonymous, a máscara virou um dos disfarces mais populares e ajudou a somar os US$ 28 bilhões que a Time Warner acumulou em 2010.

“Vendemos mais de 100 mil dessas máscaras por ano. É o maior sucesso de vendas que já tivemos”, disse Howard Beige, vice-presidente da Rubie’s Costume, que produz a máscara. “Costumamos vender cerca de 5 mil unidades dos outros modelos.” A máscara do V de Vingança, vendida em média por US$ 6, é fabricada no México ou na China.

Guy Fawkes não é muito conhecido nos EUA. Mas, na Grã-Bretanha é celebrado em 5 de novembro, o Dia de Guy Fawkes, com fogueira e fogos de artifício.

Apesar de a imagem de Guy Fawkes que pertence à Time Warner ter aparecido em 2006, esta só ganhou vida própria quando começou a circular no 4Chan uma animação do chamado Epic Fail Guy olhando dentro de uma lata de lixo e reaparecendo com a máscara no rosto.

Em 2008, o Anonymous adotou a imagem, de acordo com Gabriella Coleman, professora assistente do departamento de mídia, cultura e comunicação da Universidade de Nova York. “Milhares de membros do grupo foram às ruas protestar contra a Igreja da Cientologia. O Anonymous sabia que precisariam ocultar sua identidade e escolheram a máscara. As fotos e os vídeos sobre o protesto consolidaram o símbolo.” A Warner Brothers não comenta a nova popularidade da máscara.

Alan Moore, autor da graphic novel na qual o filme se baseia, falou, em 2008, à Entertainment Weekly, sobre o orgulho do papel da máscara nos protestos contra a Igreja da Cientologia. “Aquilo me agradou”, disse ele. “Me fez sentir um leve e morno brilho por dentro.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

E daí?

A matéria do New York Times sobre o lucro que a venda da máscara do Anonymous gera à Warner Bros, do grupo Time Warner, um grande conglomerado de mídia, foi ao ar no domingo, 28. Dois dias depois, na terça, 30, o @AnonymousIRC, twitter do grupo de hackers, dizia: “Time Warner ganhando dinheiro com as máscaras V. E daí? Nosso maligno provedor, Microsoft e Google também. Novidades?”, ironizou o grupo, refletindo sobre todos aqueles que podem ter algum benefício com ações deles.

