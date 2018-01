Warner veta streaming - Link - Estadão

A Warner Music, uma das quatro maiores gravadoras do mundo, anunciou nesta quarta que não licenciará mais suas músicas para serviços de streaming gratuitos, como Spotify ou Grooveshark. Antes vistos como uma esperança para as companhias de música, esses sites teriam se mostrado, nas palavras do executivo-chefe Edgar Bronfman, “claramente negativos para a indústria”.

Em entrevista à BBC, o diretor da Warner afirmou que esse não é o modelo ideal e que afasta possíveis compradores de downloads do iTunes. “Você consegue toda a música que quiser de graça e aí talvez pode passar para uma estratégia premium. Esse não é o tipo de estratégia que vamos apoiar no futuro”, afirmou. Ainda não está claro se a empresa removerá o conteúdo que tem nessas páginas.

O Spotify, usado como exemplo, tem uma base de sete milhões de usuários na Europa e negocia sua entrada nos Estados Unidos. 99% usa apenas o plano gratuito, enquanto 250 mil pagam uma taxa mensal para se livrar de anúncios (que bancam a maior parte da conta) e ter acesso ao serviço no celular. Apesar de não ser totalmente legal, o site já tem acordos com várias gravadoras e selos independentes.