Waze entra no clima da Copa com narração de Silvio Luiz - Link - Estadão

SÃO PAULO – “Olho no lance!” Ou melhor, no trânsito, caro motorista! Pelo menos é o que espera o Waze, aplicativo de mapeamento de tráfego, que lançou nessa semana uma novidade para transformar a saga de dirigir pelas grandes cidades do País em uma tarefa mais divertida — e no clima da Copa do Mundo.

A partir de agora, todos os usuários brasileiros do Waze poderão habilitar a ajuda do narrador Silvio Luiz e da comentarista e apresentadora Renata Fan para dar as melhores direções no aplicativo. A estratégia é bastante comum no exterior (nos EUA, é possível ouvir as coordenadas do trânsito com a voz do comediante Kevin Hart), mas é a primeira vez que chega ao País.

Fan dá apenas as instruções, mas no caso de Silvio Luiz, é possível ouvir alguns de seus famosos bordões: “pelo amor dos meus filhinhos” e “pelas barbas do profeta” aparecem quando há algum problema à frente, enquanto o clássico “Está-á-á valendo!” é o grito de partida para qualquer nova rota.

Ativar a nova função dentro do aplicativo é muito simples. Acesse a área de configurações, escolha “Som”, depois “Idioma da Voz” e depois “Silvio Luiz” ou “Renata Fan”, ao seu próprio gosto, caro leitor.