Waze vai expandir serviço de carona na Califórnia na semana que vem - Link - Estadão

Bruno Capelas/Estadão Depois de testes na Califórnia e em Israel, previsão do Waze é que serviço de caronas chegue ao Brasil até o final do ano

O aplicativo de navegação Waze vai expandir seu serviço de caronas para todo o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, na próxima semana. O anúncio foi feito pelo Google e é a maior expansão da plataforma até agora – entre as novas áreas que serão cobertas pelas caronas do Waze, está a cidade de Los Angeles, um dos principais centros urbanos do mundo.

A partir do dia 6 de junho, usuários do aplicativo Waze Carpool poderão encontrar caronas de motoristas do Waze que têm um caminho em comum com o seu em todo o Estado – antes, o serviço estava apenas na região metropolitana de São Francisco. Em março, a empresa disse que pretende trazer o serviço de caronas para o Brasil até o final do ano.

"Para ter um bom serviço de caronas, é preciso ter densidade. Operar em uma área específica faz você limitar o seu serviço. Queremos expandir para gerar um hub do Waze. É a nossa primeira tentativa para ver se conseguimos dar conta de toda uma região", disse Josh Fried, chefe do Waze Carpool, à agência Reuters. Los Angeles é hoje a cidade com mais usuários do Waze no mundo.

Ao contrário do Uber e de outros aplicativos de transporte, o Waze Carpool deixará apenas os motoristas dividirem os custos de viagem com seus passageiros. Nos Estados Unidos, os motoristas poderão cobrar, no máximo, US$ 0,33 a cada quilômetro rodado.

Hoje, o Waze não recebe nada pelo custo de transação, mas eventualmente a empresa planeja receber uma comissão pelo trabalho de conectar motoristas e caroneiros "quando a qualidade do serviço for alta o suficiente para garantir as viagens". Em testes em Israel, onde o Waze foi fundado, a empresa ficou com 15% dos custos da viagem para si.