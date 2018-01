We Choose The Moon recria chegada do homem à lua - Link - Estadão

A simulação do We Choose The Moon (nome tirado do célebre discurso de John F. Kennedy, linkado abaixo) começará exatamente às 8h02 do dia 16 de julho, quinta-feira – 90 minutos antes do lançamento da espaçonave real, em Cabo Canaveral.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/ouRbkBAOGEw" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

Liderado pelo Museu e Biblioteca Presidente John F. Kennedy, o projeto usará mídias sociais para que você possa acompanhar as 11 etapas que levaram o homem à Lua.

Pelo Twitter, e também por widgets do Facebook e MySpace, você poderá saber em que pé estava a aventura, no mesmo dia e horário em que as coisas aconteceram.

Para acompanhar a Apollo 11 pela rede de microblogging, siga os perfis @ap11_capcom, @ap11_eagle e @ap11_spacecraft. Já os apps para a integração com Facebook e MySpace você baixa, respectivamente, aqui e alí.