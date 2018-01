Web4Dev discute transparência na gestão - Link - Estadão

Foram nove horas de conferência com todas as esferas instituicionais que se pode imaginar: governo brasileiro, governo americano, ONU, Banco Mundial, ONGs de crianças, saúde. Representantes do mundo inteiro reunidos para discutir um tema bem pertinente – senão fundamental: o uso da web para o desenvolvimento. Assim foi o primeiro dia do evento Web 4 Development, realizado pela Unesco em Brasília, nesta quinta-feira, 25.

Com a web, empresas e instituições podem falar direto com o público – não precisam mais da mídia nem de nenhum intermediário. O contato direto gera mais demanda por informação. E as organizações parecem não estar preparadas para isso. Veja bem, essa parece ser uma discussão antiga para quem está no meio. Mas, para instituições e organizações burocráticas, fazer uma reformulação para ter mais transparência – como jogar os dados na rede – é uma revolução. Mas é uma revolução possível.

Melanie Ann Pustay, do Escritório de Políticas da Informação do Departamento de Justiça dos EUA, disse que o ideal para ela é que todos os dados estejam na rede antes mesmo da demanda do usuário. “As pessoas não sabem como conseguir informação nos sites do governo”, disse ela. O governo americano tem vários sites com dados abertos. “Se uma pessoa pede uma informação no formulário, é um sinal de que esse dado deveria estar na internet”, disse Melanie.

Na mesma tarde, a diretora da Secretaria de Comunicação Integrada da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sílvia Sardinha, apresentou em primeira mão aos presentes o novo Portal Brasil, site da presidência. Formulado originalmente para ser uma vitrine brasileira no exterior, o projeto cresceu e virou um portal de R$ 7,5 milhões.

“Estamos saindo de um portal web 1.0 para um portal web 2.0”, disse Sílvia. O portal reunirá informações úteis para o cidadão e concentrará links para as páginas de todos os ministérios. Além disso, diz Sílvia, haverá uma canal direto de comunicação para “garantir uma participação efetiva do cidadão na gestão”.

O novo portal poderá ser acessado por seis perfis diferentes, todos com identidade visual e conteúdo diferenciados: estudantes, trabalhador, investidor, visitante, imprensa e empreendedor.

Não foi possível navegar, mas já deu para perceber algumas coisas no rápido vídeo de demonstração. A página é realmente muito colorida e vistosa, com fotos de praias, capoeira e outros marcos tropicais. O fato do portal reunir as informações úteis para o cidadão – como, por exemplo, imposto de renda, notícias sobre saúde e afins – também como conta positivo.

A dúvida é sobre a participação efetiva do cidadão. Com um investimento desse e a promessa de abrir a participação, porque não criar algo na linha do data.gov.uk, que abre completamente todos – todos mesmo –os dados do governo para os cidadãos?

Vagner Diniz, do W3C

Vagner Diniz, gerente do escritório brasileiro do W3C, sugeriu isso: a divulgação de dados crus ‘livres para interpretação”. “Os dados hoje são disponibilizados já interpretados seundo a visão da organização, e não da sociedade”, disse ele.

A cultura da transparência engatinha. Muitos dos presentes na conferência perguntavam para os palestrantes: mas como você conseguiu convencer os seus superiores? Como você mudou a mentalidade da sua organização? Embora ninguém tenha saído do evento com respostas definitivas, quem procurou a sua saiu com, pelo menos, a certeza de que é possível deixar a uma instituição mais transparente. Os caminhos são vários.