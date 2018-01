Webby Awards 2010 - Link - Estadão

Saiu nessa terça, 13, a lista dos indicados ao Webby Awards 2010, prêmio considerado o Oscar da internet. Em sua décima quarta edição, quatro grupos serão premiados: Websites, Publicidade interativa, Filmes e vídeos online e Internet móvel. Dentro do primeiro grupo, são 70 categorias com cinco sites indicados para cada uma delas. A disputa está, agora, aberta para votação do público.

O New York Times, mais uma vez, lidera no número de indicações: ao todo, o jornal recebeu 15 menções esse ano. Uma delas é na categoria de “Melhor direito autoral” , em que também estão concorrendo Mashable, New Yorker, TED e Wired.

O Twitter, um dos vencedores do ano passado, foi novamente indicado para melhor rede social. Nessa mesma categoria, mas no grupo Internet móvel, está disputando o Foursquare. O Facebook não recebeu menção alguma, mas seu jogo mais popular, o FarmVille, está entre os cotados para melhor game.

Na categoria Serviços e aplicativos estão concorrendo 99designs (site pago que promove uma espécie de competição de projetos de design), Dropbox (plataforma que permite a criação de um banco virtual de backup e a sincronização entre computadores), Fonolo (catálogo de números comerciais), Notable (serviço pago que dá retorno sobre qualidade dos sites cadastrados aos seus desenvolvedores) e o publicador de blogs Tumblr.

Aqui está a lista completa dos indicados.