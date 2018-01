Webby Awards 2014 tem Beyoncé; Jay-Z e Netflix como vencedores - Link - Estadão

Cantora foi premiada por seu site oficial; já o marido Jay-Z levou o prêmio de melhor aplicativo de artista ou banda. Cantora foi premiada por seu site oficial; já o marido Jay-Z levou o prêmio de melhor aplicativo de artista ou banda. FOTO: Estadão

NOVA YORK – Beyoncé, Jay Z, a empresa Netflix e o site Airbnb são alguns dos ganhadores de uma nova edição do prêmio Webby, considerado o Oscar da internet, anunciou a organização nesta segunda-feira.

A entrega dos prêmios, que será apresentada pelo ator Patton Oswalt, acontecerá no próximo dia 19 na sala Cipriani de Wall Street, indicou a Academia Internacional de Artes e Ciências Digitais.

Jay Z foi premiado pelo aplicativo de seu disco “Magna Carter Holy Grial”, junto com o site oficial de Beyoncé, o vídeo interativo “Happy” de Pharell Williams, o grupo Arcade Fire, o cantor Bob Dylan e os apresentadores Jimmy Kimmel e Conan O’Brian.

Lawrence Lessig será homenageado com o prêmio Webby por sua trajetória de ativismo em defesa da propriedade intelectual através do Creative Commons. A página de financiamento coletivo Kickstarter levou o prêmio de melhor lançamento do ano.

O grupo de hip-hop Dela Soul receberá o prêmio de Melhor Artista do Ano após a decisão de abrir mão dos restritivos direitos de propriedade intelectual e disponibilizar toda sua discografia online para ser baixada gratuitamente.

A IADAS também reconhecerá a equipe de “bobslead” (trenó para quatro pessoas) da Jamaica como Melhor Atleta do Ano por terem conseguido financiar pela internet sua viagem para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, que aconteceram em fevereiro.

A organização, que também reconhecerá outras empresas como QuizUp, Vin, Medium, Red Bull, Vimeo, J. Crew, Pandora e Wired, já premiou Barack Obama, Michael Bloomberg, Justin Bieber, “New York Times” e Skype, entre outros.

/EFE