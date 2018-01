WeChat se aproxima do WhatsApp em usuários - Link - Estadão

SÃO PAULO – O aplicativo de mensagens instantâneas chinês WeChat divulgou números robustos nesta quarta-feira, mostrando uma aproximação com o campeão da categoria, o WhatsApp.

Segundo a Tencent, empresa criadora do aplicativo, o serviço era utilizado por 355 milhões de pessoas no fim de 2013, um aumento de 121% em relação ao mesmo período no ano anterior e de 6% em comparação com o trimestre anterior. Os números combinam usuários do WeChat e do Weixin (sua versão chinesa).

Enquanto isso, os últimos números do WhatsApp mostram um total de usuários de 450 milhões, com 1 milhão de novos cadastrados chegando todo dia.

Inicialmente um fenômeno chinês, o WeChat registrou no ano passado um aumento na presença de usuários internacionais, passando dos 100 milhões em agosto. No começo deste ano, ele ultrapassou os 100 milhões de downloads em todo o mundo na loja Google Play.