WhatsApp aparece em 40% dos casos de traição na Itália - Link - Estadão

SÃO PAULO – O WhatsApp, popular aplicativo de mensagens, tem chamado a atenção na Itália por um motivo muito curioso: quatro em cada dez casos de traição levados à Justiça no País foram descobertos através do app. A informação é da Associação Matrimonial de Advogados da Itália.

Segundo a entidade, os casos teriam sido descobertos após um dos parceiros ter deixado o aplicativo aberto em um celular à vista. Em alguns dos exemplos, o aplicativo era usado para falar com três ou quatro amantes diferentes ao mesmo tempo.

“As redes sociais aumentaram os casos de traição porque os tornaram mais fáceis, primeiramente por mensagens de texto, depois pelo Facebook e agora pelo WhatsApp, que tem sido amplamente usado”, disse ao jornal inglês The Times Gian Ettore Gassani, presidente da Associação Matrimonial de Advogados da Itália. Era algo de se esperar: afinal, o WhatsApp tem mais de 600 milhões de usuários no mundo todo – 10% deles estão no Brasil.