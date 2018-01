WhatsApp chega a 700 milhões de usuários - Link - Estadão

Número de usuários dobrou em menos de dois anos. FOTO: Reuters Número de usuários dobrou em menos de dois anos. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O aplicativo de mensagens WhatsApp alcançou a marca de 700 milhões de usuários. Quando o Facebook anunciou a compra da startup em fevereiro por US$ 19 bilhões (que depois chegaria a US$ 22 bilhões), o app contava com 450 milhões de usuários.

O número cresceu para 500 milhões em abril e, em agosto, já chegava a 600 milhões.

O fundador do WhatsApp, Jan Koum, escreveu através do seu perfil no Facebook que, além de terem atingido a nova marca, a empresa contabilizava o envio de 30 bilhões de mensagens diariamente pelo app.

Em 2014, o WhatsApp se distanciou ainda mais dos apps rivais, colocou em seus planos a intenção de acrescentar serviço de voz por IP (VoIP), como o Skype; criou polêmica ao permitir que usuários soubessem quando seu contato havia lido a mensagem (e depois voltou atrás) e ainda surgiram rumores de que estaria desenvolvendo uma versão para dekstop.

“Prometemos continuar a trabalhar duro para tornar o WhatsApp ainda melhor”, disse em seu post, que ganhou uma “curtida” de Mark Zuckerberg.