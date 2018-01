WhatsApp fica fora do ar nesta quinta-feira - Link - Estadão

SÃO PAULO – O WhatsApp, serviço de mensagens instantâneas mais popular do mundo, ficou offline mais uma vez na tarde desta quinta-feira, 18. As razões da queda do aplicativo ainda não foram esclarecidas, mas o serviço apresenta falhas em regiões da América Latina, além de parte da Europa e da Ásia.

A falha começou no começo da tarde desta quinta-feira. A internet, é claro, foi à loucura, fazendo com que o termo WhatsApp virasse Trending Topic em diversas partes do mundo – inclusive no Brasil. Selecionamos abaixo alguns dos melhores tweets sobre o assunto.

Sdds WhatsApp funcionando — só Fran (@fran_boesinha) December 18, 2014

podiam aproveitar que o whatsapp ta fora do ar e melhorar ele pruma versão que a gente pudesse ver quando alguém tirasse print da conversa — NATAL COM PERU (@ederwhisky) December 18, 2014

whatsapp fora do ar pic.twitter.com/ueUwKZNNuU — Priscila Vasconcelos (@Prym_) December 18, 2014

Whatsapp fora do ar! População se desespera por nao saber conversar. — Larah Passarelli (@LarahPassarelli) December 18, 2014

Whatsapp fora do ar, hora de socializar com a família — yas (@makesmilejb) December 18, 2014

“WhatsApp fica fora do ar por uma hora e PIB do Brasil volta a crescer” OH! — Samuel Dias (@samdias1) December 18, 2014