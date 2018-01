WhatsApp lança serviço de mensagens de voz - Link - Estadão

Atualização do aplicativo permite ao usuário gravar e enviar mensagens de voz sem limite de duração

SÃO PAULO – O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira, 7, o lançamento de um serviço de envio e recebimento de mensagens de voz pelo aplicativo. A atualização do aplicativo com a nova ferramenta estará disponível nas próximas 24 horas para os sistemas iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone e Nokia.

Ao instalar a atualização, um botão com a figura de um microfone será exibido na barra inferior da caixa de texto do aplicativo. Para gravar gravar a mensagem, que não tem limite de duração, o usuário deve tocar o botão. Depois é só enviar para o destinatário, que receberá o arquivo de áudio da mesma maneira que uma mensagem de texto, com o botão play.

O criador da mensagem de áudio poderá saber quando sua mensagem for ouvida, já que o ícone da mensagem ficará azul.

O Whatsapp tem atualmente 300 milhões de usuários no mundo inteiro e processa o envio de 31 bilhões de mensagens de texto por dia.

