WhatsApp no iPhone agora permite chamada de voz - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

O recurso de chamada de voz chegou hoje para o WhatsApp no sistema iOS, do iPhone. A novidade foi anunciada em uma atualização do aplicativo disponibilizada nesta terça-feira.

Segundo a descrição do update, a função “será liberada gradualmente no decorrer das próximas semanas”. Ou seja, atualizar não garante que se consiga de imediato fazer ligações.

Com o recurso em funcionamento, usuários poderão conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo sem usar a linha de celular. A cobrança se dará através do pacote de dados. O destinatário da chamada também terá que ter uma versão do WhatsApp atualizada com o novo recurso.

No início de março, a empresa estreou as chamadas de voz em celulares com sistema operacional Android.

Outras novidades da atualização do app incluem a possibilidade de compartilhar fotos, vídeos e links de outros aplicativos para o WhatsApp, botão de acesso rápido à câmera, edição de contatos através do próprio WhatsApp e o envio de múltiplos arquivos de vídeo.