WhatsApp permite desativar notificação de mensagens lidas - Link - Estadão

Atualização por enquanto é somente para os aplicativos no Android FOTO: Divulgação Atualização por enquanto é somente para os aplicativos no Android FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Depois de causar burburinho nas redes sociais com uma nova versão que notificava quando alguém lia suas mensagens, o WhatsApp agora permite que usuários desativem a opção.

A atualização do aplicativo, por enquanto, é somente para a mais nova versão do WhatsApp para Android (2.11.44) e para atualizações feitas diretamente no site da empresa. A atualização automática deve demorar mais algum tempo para ser liberada na Google Play Store.

Na seção de privacidade, o usuário pode escolher se deseja ou não que outras pessoas sejam notificadas enquanto você lê as conversas. É preciso ir em “Configurações”, depois em “Privacidade” e então em “Opções de conversa”.

É claro que, se optar pela privacidade, o usuário também não verá mais nenhuma notificação azul de nenhum outro contato durante as conversas. Ou seja, se você escolher desativar o “mensagens lidas”, também não poderá ver se outras pessoas leram suas mensagens.

Ainda não há previsão de chegada do recurso nos aplicativos do WhatsApp para iOS e Windows Phone.