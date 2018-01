WhatsApp pode ganhar versão para desktop - Link - Estadão

SÃO PAULO – O WhatsApp pode ganhar em breve uma versão para desktop. O site AndroidWorld.nl diz ter encontrado no código do app as palavras “WhatsApp web”, o que seria um indicativo da nova versão estar a caminho.

O WhatsApp não se pronunciou oficialmente sobre o boato, mas há mais indícios de que uma versão web pode estar a caminho. Em uma entrevista ao TechCrunch, o CEO do aplicativo concorrente Telegram disse acreditar que o WhatsApp prepara uma versão para computadores. Como ele sabe disso? A empresa teria tentado contratar o desenvolvedor web do Telegram.

O lançamento de uma versão para a web seria um passo natural para o WhatsApp, app que soma mais de 600 milhões de usuários, uma vez que rivais como Line, Viber, WeChat já permitem enviar mensagens tanto pelo smartphone quanto pela web.