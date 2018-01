WhatsApp retorna à loja da Apple - Link - Estadão

A empresa que fabrica o app não explicou o motivo da retirada do Whatsapp da loja e garantiu que continuará gratuito

MADRI – Após ser retirada na última sexta-feira, o aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp ganha uma nova versão e volta ser disponibilizada para download na loja virtual da iTunes da Apple.

A WhatsApp não explicou os motivos pelos quais deixou a loja do iTunes, mas foi obrigada a desmentir em seu blog oficial que o uso do serviço deixaria de ser gratuito. Isso porque, os usuários do iPhone podem utilizar de forma ilimitada o serviço após pagar por seu download.

A aplicação, compatível com os sistemas operacionais móveis Android, iOS, BlackBerry e Symbian, administra um fluxo de um bilhão de mensagens por dia.

Além de troca de mensagem com outros contatos, o Whatsapp permite que o usuário envie imagens, vídeos, arquivos de áudio, publicar a localização na qual se encontra e descrever seu estado.

