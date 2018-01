WhatsApp retorna à loja de apps do Windows Phone - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Usuários de Windows Phone, atenção: o WhatsApp está de volta à Windows Phone Store, depois de duas semanas fora da loja de aplicativos do sistema operacional para dispositivos móveis desenvolvido pela Microsoft.

O aplicativo havia sido retirado do ar no dia 18 de maio, por razões ainda não reveladas claramente, e retorna com correções de bugs e melhorias, desenvolvidas tanto pela equipe do WhatsApp quanto pela Microsoft.

Durante as duas semanas em que o aplicativo ficou fora do ar, ainda era possível usar o WhatsApp, mas não foram poucos os usuários que reclamaram de instabilidade do aplicativo no período, com falhas no funcionamento e mensagens de erro.

Hoje, o WhatsApp tem 500 milhões de usuários ativos mensalmente em todo o mundo, e ainda espera a sua compra pelo Facebook ser concluída.