WhatsApp sai do ar por problemas técnicos - Link - Estadão

MADRI – O serviço de mensagens instantânea WhatsApp sofreu um problema técnico que está impedindo seu funcionamento normal, informou a companhia nesta terça-feira, 8, em sua conta oficial do Twitter.

“O sistema está com problemas neste momento, estamos trabalhando para restaurar o serviço e daremos mais detalhes assim que tivermos mais informações sobre o que está acontecendo”, disse a WhatsApp.

O aplicativo, compatível com os sistemas operacionais móveis Android, iOS, BlackBerry e Symbian, administra um fluxo de bilhões de mensagens por dia.

Além da troca de mensagens, o WhatsApp permite a seus usuários divulgar sua localização, enviar imagens, vídeos e arquivos de áudio.

* Atualização: Por sua conta no Twitter, a empresa diz que o serviço já foi completamente restaurado.

