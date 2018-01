WhatsApp será gratuito por 1 ano no iPhone - Link - Estadão

Aplicativo muda sistema de cobrança e agora novos usuários pagarão taxa anual de US$ 1 em vez de pagar valor único

SÃO PAULO – O WhatsApp decidiu adotar um novo modelo de pagamento para novos usuários que baixarem o aplicativo de mensagem em aparelhos da Apple — como o iPhone –, que usam o sistema iOS. O aplicativo poderá ser baixado gratuitamente pelos usuários e poderá ser usado durante um ano. A partir do segundo ano, o usuário deverá pagar uma taxa anual de US$ 0,99 (cerca de R$ 2,21). Antes, usuários do iPhone pagavam uma taxa única, de US$ 0,99 para baixar o app.

Segundo o WhatsApp, a nova taxa anual vale apenas para os novos usuários que baixarem a versão mais recente do aplicativo (2.10.1), lançada nesta quarta-feira, 17. Os atuais usuários do aplicativo no iPhone — que pagaram US$ 0,99 para baixar o WhatsApp — continuam a usar o serviço sem necessidade de pagamento anual.

O modelo de pagamento, com taxa anual, é o mesmo adotado para usuários do sistema Android. Mas usuários do iPhone eram cobrados de maneira diferente até agora. Segundo a empresa, a decisão de adotar a taxa anual busca unificar o modelo de negócios.

“Sentimos que esse modelo (de taxa anual) vai permitir que nos tornemos o serviço de comunicação do século 21, e assim vamos oferecer a melhor forma de manter contato com amigos e familiares — sem interferência de propagandas”, afirmou o WhatsApp em comunicado publicado no blog da empresa.

Sincronização. Outra mudança na nova versão do WhatsApp é a possibilidade de fazer um backup das mensagens trocadas no iCloud, serviço online da Apple. Isso permite recuperar o histórico de mensagens do WhatsApp, caso o usuário troque de aparelho ou precise apagar os dados do telefone.