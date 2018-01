WhatsApp tem mais usuários que o Twitter - Link - Estadão

Por Nayara Fraga

Presidente da empresa, Jan Koum, fez afirmação durante evento nos Estados Unidos

Jan Koum não revela números, mas diz que app é maior do que o Twitter. FOTO:Reprodução LinkedIn

SÃO PAULO – O presidente do WhatsApp, Jan Koum, disse na terça-feira, 16, numa conferência promovida pelo All Things D, blog do grupo do Wall Street Journal, que seu serviço de mensagem instantânea tem mais usuários que o Twitter. “Não falamos de números absolutos, mas nós somos maiores que o Twitter hoje.” O site de microblog tem cerca de 200 milhões de usuários ativos por mês.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Criado em 2009, o WhatsApp é visto como uma ameaça às operadoras. A companhia processa diariamente 8 bilhões de mensagens trocadas de pessoa para pessoa e 12 bilhões trocadas em grupos. O sucesso do aplicativo (app), segundo Koum, é resultado da “criação de uma experiência mais rica” sobre um mecanismo de 20 anos de idade que “não evoluiu junto com os celulares”: o simples SMS. O WhatsApp facilita o envio de vídeos, fotos e, diferentemente do SMS, permite conversar em grupo e ver quando a pessoa digita a resposta.

Durante a conferência, Koum afirmou que há avós de 80 anos no Brasil que mantêm contato com os netos pelo app.

O Google, segundo blogs de tecnologia americanos, estaria disposto a pagar US$ 1 bilhão pela empresa. Mas o WhatsApp nega que esteja à venda.

—-

Leia mais:

• WhatsApp nega rumores de compra pelo Google

• Apps de mensagem ameaçam Facebook