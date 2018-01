WhatsApp testa chamadas de voz em BlackBerrys - Link - Estadão

SÃO PAULO – O WhatsApp estaria começando a testar um recurso de chamada de voz no aplicativo em aparelhos BlackBerry 10. Usuários da marca de celulares relataram a aparição do novo recurso em um fórum especializado e postaram imagens, como a acima.

A nova função permitiria usar o WhatsApp para ligações de voz, como se fosse um telefone, só que usando a rede de dados. Vários dos usuários que tiveram acesso ao recurso relataram ter conseguido completar ligações com ele dentro do WhatsApp.

Segundo os depoimentos, é possível fazer uma chamada de voz para uma pessoa que não consegue visualizá-lo em seu telefone BlackBerry. Nesse caso, o recurso passa a aparecer para a pessoa chamada, mas isso também não aconteceu sempre, de acordo com os participantes do fórum no site Crackberry.

No início de fevereiro, usuários do WhatsApp no sistema Android relataram que uma ferramenta de chamadas de voz em fase de testes apareceu em seus aplicativos.

Cerca de um ano atrás, o criador do aplicativo, Jan Koum, disse que as chamadas de voz chegariam ao WhatsApp: ““Somos movidos pela missão de que as pessoas devem ser capazes de ficar em contato em qualquer lugar e com um custo aceitável. Nosso objetivo é estar em todos os telefones móveis no mundo”, disse o empresário.