WhiteHouse.gov com código aberto - Link - Estadão

O site da Casa Branca foi reinaugurado ontem e teve seu código de programação aberto. Na aparência, nada mudou, mas programadores podem ver o código sobre o qual o site está montado e, com isso, conseguem colaborar alertando para possíveis erros e brechas de segurança.

A Casa Branca espera que, com o código aberto, problemas possam ser resolvidos com mais rapidez. A experiência pode ser levada para outros sites do governo americano. “Agora temos uma plataforma tecnológica para reunir mais e mais vozes ao redor do site”, disse à Associated Press, Macon Philips, diretor de novas mídias da Casa Branca. “Queremos melhorar as ferramentas usadas por milhares de pessoas que entram no WhiteHouse.gov para se mobilizar e comunicar com oficiais da Casa Branca, e vice-versa, de uma forma útil.”