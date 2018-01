WhiteHouse.gov é open source - Link - Estadão

O site da presidência dos EUA ajudará no desenvolvimento de software livre. David Cole, responsável pelo desenvolvimento do portal, anunciou que disponibiará para a comunidade os códigos do site.

O anúncio foi feito no DrupalCon, encontro de desenvolvedores que aconteceu na semana passada em San Francisco (EUA).

O WhiteHouse.gov foi reformulado no final do ano passado com Drupal, ferramenta CMS utilizada no em sites como o do Banco Mundial. O código desenvolvido para o site da presidência americana tem três aspectos fundamentais: escalabilidade, comunicação e acessibilidade.

Com o código aberto, desenvolvedores do mundo inteiro poderão usar, recriar e modificar o código base do site para suas próprias aplicações.

(via Mashable)