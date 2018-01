Wi-Fi grátis para a Copa do Mundo - Link - Estadão

Governador do Distrito Federal anuncia rede banda larga sem fio em Brasília

Vista geral do canteiro de obras do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, que vai sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. FOTO: Dida Sampaio/AE

SÃO PAULO – Brasília terá uma rede Wi-Fi grátis até 2014. Os primeiros locais serão o entorno do Estádio Nacional de Brasília, o Parque da Cidade e a rodoviária do Plano Piloto.

O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, lançou um plano para que a cidade seja a sede do jogo de abertura da Copa – e a conexão faz parte dos esforços do governo para conseguir isso.

A rede terá velocidade de 2 Gbps. O sistema deverá chegar a todo o estado de forma gradual. O governo estabeleceu um prazo de 18 a 24 meses para implantar a rede em locais públicos.

“Vai ser a primeira capital a ter cobertura total de banda larga”, disse Queiroz. A ideia é que a população comece a usar a conexão em breve para manifestar seu apoio à candidatura da cidade.

