Wi-Fi gratuito na Rocinha - Link - Estadão

Os mais de 100 mil moradores da Rocinha, considerada a maior favela do país, ganahram a partir de quinta-feira, 1, acesso de graça à internet sem fio, informaram as autoridades.

O programa está a cargo da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro com o apoio da Pontifícia Universidade Católica (PUC), que patrocinou a implantação da rede sem fio, segundo a “Agência Brasil”.

Este serviço faz parte do programa Rio Estado Digital, que oferecerá também cursos profissionalizantes e serviços para os

moradores da favela.

A Rocinha se soma assim a outras três comunidades do Rio que agora contam com o serviço. Já as favelas Santa Marta, Pavão-Pavãozinho e Cidade de Deus têm, além de internet de graça, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), que há meses protegem os moradores e participam de programas sociais.

(EFE)